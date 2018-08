Jongens niet vervolgd voor dood Valkenburger na ruzie

Vier minderjarige jongens worden niet vervolgd voor de dood van een 65-jarige man uit Valkenburg. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. De man kreeg het vorig jaar augustus aan de stok met de jongens. Hij viel, werd onwel en overleed later in het ziekenhuis.

Uit sectie is gebleken dat er geen direct verband is tussen de knokpartij en de dood van de man. Mogelijk overleed hij aan hartfalen. Daarnaast concludeert het OM na onderzoek dat het slachtoffer zelf een aandeel had in het incident: hij was met een stok op de jongeren afgegaan.

De zaak tegen de jongens wordt nu geseponeerd, meldt 1Limburg. Dat betekent dat ze vrijuit gaan. Het OM heeft de jongens, hun ouders en de nabestaanden van de man op de hoogte gebracht van het besluit.

De nabestaanden willen de zaak nu laten rusten, zegt het OM. "Ze hopen dat eenieder de draad weer kan oppakken en dat de rust in de buurt behouden blijft."