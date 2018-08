Chaim schreeuwde hulpvraag opvang Lombok van daken, met resultaat

Nu Fetter eten en de meest acute hulp heeft, maakt hij zich zorgen over de langere termijn. "Elk jaar is er wel een kleine aardbeving met één of twee naschokjes, maar het is nooit zo extreem als dit. Het is al een week aan de gang en het blijft schokken en beven.

Morgen komen Nederlandse ingenieurs vanuit Bali kijken wat er nog aan de gebouwen van de stichting te redden valt en hoe die op een veiligere manier te herbouwen zijn. De opbouw gaat zo'n vierenhalve ton kosten, schat Fetter, die een inzamelingsactie is begonnen.

"Aan de bouw hebben we ongeveer 900.000 euro uitgegeven en meer dan de helft ligt in puin. Ik weet niet wat we van de verzekering krijgen, maar als het de helft is kunnen we al heel blij zijn."