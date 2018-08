Naschokken op Lombok, toeristen geëvacueerd

Op het Indonesische eiland Lombok zijn na de aardbeving van gisteravond meer dan 120 naschokken gevoeld. De zwaarste had een kracht van 5,2 en trof het eiland even voor 23.00 uur plaatselijke tijd. Mensen renden in paniek de straat op, maar er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen.

Gili-eilanden

Met hulp van het leger zijn meer dan 2000 toeristen van de naburige Gili-eilanden gehaald. Dat is een populaire toeristische bestemming. Veel toeristen willen naar huis, omdat ze bang zijn voor een nieuwe aardbeving of een tsunami.

Correspondent Michel Maas maakte vandaag de onderstaande reportage: