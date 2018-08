Centrum Huizen weer vrijgegeven na grote brand

In het centrum van Huizen heeft vanavond een grote brand gewoed in een pand met daarin drie winkels.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omdat de rook erg bleef hangen, werd uit voorzorg het hele centrum van Huizen afgesloten, inclusief de toegangswegen. Ook werden drie woningen uit voorzorg ontruimd.

Rond 21.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De meeste rook was toen opgetrokken. Het centrum werd daarna weer vrijgegeven.

Schade nog onbekend

In het pand aan de Kerkstraat zitten een snackbar, een bloemenzaak en een kledingzaak. De brand ontstond volgens de brandweer op de zolder boven de snackbar. Vervolgens verspreidde het vuur zich via het dak naar de andere twee winkels. Het is nog niet bekend hoe groot de schade aan het pand is.

NH Nieuws meldt dat niemand gewond is geraakt. De brandweer verwacht nog een groot deel van de avond bezig te zijn met nablussen.