Jolanda had voorstadium baarmoederhalskanker: 'Laat uitstrijkje maken!'

Dit speelde eind juni. Vanochtend kreeg ze de uitslag en kon ze opgelucht ademhalen: al het aangetaste weefsel was weg.

Vreemd persoon

Vanochtend bleek dat jaarlijks tientallen vrouwen in Nederland overlijden omdat ze niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Bel begrijpt daar niets van. "Het is geen makkelijk onderzoek en je ligt daar bij een vreemd persoon. Maar het is voor een goed doel, voor je eigen lijf en leden, dus waarom niet? Laat het gewoon doen!"

Wel echt mis

Bel gaat sinds haar 30e als ze wordt opgeroepen steevast en proost vanavond met haar gezin op het goede nieuws. "Als ik nog wat langer had rondgelopen, had ik de diagnose kanker gekregen en dan was het wel echt mis geweest."