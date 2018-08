Familie van Syriërs op dodenlijsten: 'Ze zijn geëxecuteerd door het regime'

Na jaren van onzekerheid bevestigde het regime van president Assad de afgelopen dagen de dood van honderden Syrische staatsgevangenen. Zij werden in de beginjaren van de burgeroorlog gearresteerd en opgesloten, waarna nooit meer iets van ze werd vernomen.

"Uw zoon is omgekomen in de gevangenis omdat zijn hart gestopt is met kloppen'. Dat kreeg mijn familie in Al-Hasakah gisteren in een brief te horen", vertelt Omar, die in Nederland woont. "Ze zijn 'gewoon gestorven', zeggen ze. Maar of er ook maar iemand is die dat gelooft? Natuurlijk niet!"

Het regime maakt nu steeds meer dodenregisters openbaar: lijsten met namen van Syriërs die in de staatsgevangenissen zijn overleden. Hoe ze zijn gestorven, of wat er met hun lichamen is gebeurd, staat er niet bij.

"Maar als je de juiste mensen in kringen rond Assad genoeg geld geeft, zullen zij je bevestigen wat wij al lang vermoedden", zegt Omar boos. "Ze zijn geëxecuteerd door het regime."