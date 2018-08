Ecuador wil na zes lange jaren van Assange af

Zijn plan werkte. In het kleine Ecuador vonden veel kiezers het prachtig dat hun president het opnam tegen het machtige 'imperialisme' van de Verenigde Staten. Ook in de rest van Latijns-Amerika oogstte hij bij links bewondering. Correa won, zoals verwacht, de verkiezingen van 2013. Maar zijn populariteit kon niet blijven duren.

De olieprijzen stortten in, waardoor er opeens minder inkomsten waren voor Ecuador. Toch bleef Correa geld uitgeven, en stak hij zijn land steeds dieper in de schulden. Ondertussen groeide Julian Assange op de achtergrond uit tot blok aan het been.

Het was de tijd waarin het nieuws bol stond van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden en Assange had met de ambassade van Ecuador in Londen geregeld dat Snowden tijdelijke Ecuadoraanse reisdocumenten kreeg. Daarmee vloog Snowden naar Moskou, met als bedoeling door te reizen naar het Zuid-Amerikaanse land. Maar Correa was woest: hij wist nergens van, en trok de tijdelijke reisdocumenten in.

De start van een reeks lange irritaties was begonnen.

Begin van het einde

In 2014 bleek dat de Australiër in het geheim een communicatiesysteem had opgezet. Daarna was Ecuador er klaar mee. Een dure spionageoperatie die bedoeld was om Assange te beschermen werd omgedraaid. Niet langer de gasten van Assange in de ambassade werden in de gaten gehouden, maar de Wikileaks-oprichter zelf.

The Guardian legt in onderstaande video meer uit over de spionage: