Twaalf tomatenplukkers omgekomen bij verkeersongeluk Zuid-Italië

In het zuiden van Italië zijn twaalf mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Ze zaten in een busje dat terugkeerde van werk in een veld bij Lesina, in de provincie Foggia. De bestelwagen botste frontaal op een vrachtwagen.

De twaalf doden waren buitenlandse tomatenplukkers. Ze kwamen uit Noord-Afrika. De twee inzittenden van de vrachtwagen raakten gewond.

Zaterdag was er een soortgelijk verkeersongeluk bij de stad Foggia. Toen kwamen vier Afrikaanse veldarbeiders om het leven en raakten er vier gewond. In Italië werken duizenden migranten in de landbouw.