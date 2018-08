Explosie op snelweg bij vliegveld Bologna

Een verkeersongeluk in de buurt van de luchthaven van de Italiaanse stad Bologna heeft geleid tot een zware explosie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens Italiaanse media is een tankwagen met een brandbare stof ontploft. De Italiaanse krant La Repubblica spreekt van enkele gewonden.

De politie in Bologna zegt dat er brand is op de snelweg. Via sociale media worden videobeelden verspreid waarop is te zien dat een grote vuurbal de lucht in schiet, gevolgd door een zwarte rookpluim.

La Repubblica meldt dat de explosie zich voordeed op een brug op de ringweg tussen Bologna en Casalecchio. De auto's van twee autodealers onder de brug zijn ook ontploft, meldt de krant.

Het verkeer op de snelweg staat volledig stil. Er zijn veel hulpdiensten ingezet.