Massale vissterfte in de Zwitserse Rijn door hoge watertemperatuur

De hoge temperaturen leiden in de Rijn tot massale vissterfte. In het weekend heeft de Zwitserse visserijorganisatie SFV ongeveer een ton dode vis uit het water gehaald.

Het water is op sommige plaatsen in de Rijn opgelopen tot boven de 27 graden. Vissoorten zoals de vlagzalm kunnen hooguit een watertemperatuur van 23 graden verdragen.

De Zwitserse autoriteiten namen vorige maand al voorzorgsmaatregelen. Tussen het Bodenmeer en de stad Schaffhausen zijn zes koelwaterbassins opgetuigd waar duizenden vissen verkoeling hebben gevonden.

In de zomer van 2003, toen het ook buitengewoon heet was, stierven minstens 50.000 vlagzalmen in de Rijn. De Zwitserse visserijorganisatie wil voor dit jaar nog geen voorspellingen doen, maar ziet het somber in voor de vissoort.

Nederland

De Unie van Waterschappen in Nederland waarschuwt dat er minder water beschikbaar is en dat het water warmer is. Daardoor loopt de waterkwaliteit terug en zit er minder zuurstof in het water, wat slecht is voor vissen. Vooral in het oosten van het land ziet de organisatie veel meldingen van vissterfte. Daar worden vissen overgeplaatst naar gezonde beken.

Mensen wordt gevraagd het bij de waterschappen te melden als ze in Nederland vissen zien die naar lucht happen.