'Chefkok van de eeuw' Joël Robuchon (73) overleden

De beroemde Franse chef-kok Joël Robuchon is op 73-jarige leeftijd in Genève overleden aan alvleesklierkanker. Dat meldt de Franse krant Le Figaro. Robuchon was al tijden erg verzwakt, schrijft de krant. Hij zou zijn ziekte zo lang mogelijk verborgen hebben willen houden en verkocht de laatste tijd in stilte verschillende restaurants.

Gedurende zijn carrière ontving Robuchon 32 Michelinsterren, voor vrijwel al zijn restaurants. Verder kreeg hij in de ruim vijftig jaar dat hij in de keuken stond zo'n beetje alle culinaire prijzen. Hij had beroemde zaken in onder meer Parijs, New York, Hongkong en Tokio. In 1990 riep restaurantgids Gault&Millau Robuchon uit tot chef van de eeuw.

"Hij was een van de grootste van de wereld. Door sommigen zelfs de grootste genoemd", zei Jonah Freud van de Kookboekenhandel in Amsterdam op NPO Radio 1.

'Moddervette en luchtige' aardappelpuree

Een van zijn bekendste gerechten was zijn eenvoudige aardappelpuree. Freud: "Die bestond uit ongeveer gelijke delen aardappelen en roomboter. Dat werd niet alleen gepureerd, maar ook nog door een zeef geduwd, waardoor de puree een ontzettende luchtigheid kreeg en ook nog moddervet was. Iedereen die ooit aardappelpuree volgens Robuchons recept heeft gemaakt, blijft ernaar verlangen."

Robuchon maakte verder naam met zijn culinaire vernieuwing, iets wat jarenlang weinig voorkwam in de starre Franse keuken.

De chef-kok stond niet alleen bekend als vernieuwer van de Franse haute cuisine, maar bereikte als tv-chef en schrijver van kookboeken ook veel gewone Fransen. Tussen 1996 en 2009 maakte Robuchon verschillende kookprogramma's, waarmee hij zijn simpele keuken toegankelijk maakte voor tv-kijkers.