Podcast De Dag: waarom je geen dieren mee terug moet nemen van vakantie

Iedereen weet dat het niet mag en toch komt het voor: exotische dieren die mee worden genomen van vakantie. Naar aanleiding van het verhaal van aapje Edwin op een vrachtschip praten we met Stichting AAP over wat mensen zoal meenemen van hun reizen. "Kom je op vakantie een diertje tegen: koop ze niet, ga er niet mee op de foto. Want dan houden we dit systeem in stand, ook al denk je het dier soms te kunnen redden."

En een 112-fotograaf praat over zijn grootste frustratie: ramptoeristen die foto's maken bij ongelukken. In Brabant bekeurde de politie 25 mensen die foto's maakten bij een dodelijk ongeluk.