OM: geen bewijs dat Wilders-beveiliger lekte naar criminelen

Faris K., beveiliger van PVV-leider Wilders, werd door de politie al maanden afgeluisterd en geobserveerd voordat hij in februari vorig jaar werd opgepakt. In de periode werd geconstateerd dat hij vertrouwelijke informatie over de beveiliging van Wilders aan vrouwen in zijn omgeving doorvertelde.

Het onderzoek tegen de 36-jarige K. werd in mei 2016 gestart na tips van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de inlichtingendienst van de politie. K. zou informatie doorspelen aan criminelen. Maar daar is ondanks maandenlang afluisteren van zijn telefoon en stiekeme observaties niets van gebleken, herhaalde de officier van justitie vandaag tijdens een zitting.

Dochter Obama

Wel leverde het onderzoek op dat K. in telefoongesprekken met verschillende vrouwen over zijn werk vertelde en daarbij volgens het OM geheime operationele informatie prijsgaf. Hij vertelde niet alleen over de verblijfplaats van Wilders, maar ook over een bezoek van een van de dochters van de Amerikaanse president Obama aan Nederland. Dat zijn schendingen van zijn ambtsgeheim, stelt het OM.

Volgens zijn advocaat Peter Plasman schepte K. tegen vrouwen op over zijn werk. "Meer is het niet. En het is maar de vraag of het om geheime informatie gaat. Daar zijn de meningen nogal over verdeeld."

Marktplaats

Tijdens het onderzoek werd wel geconstateerd dat K. geregeld voor priv├ęgebruik in politiesystemen zocht naar informatie. Zo trok hij iemand na die een camera op Marktplaats aanbood en controleerde hij kentekens. Ook hiervoor wordt hij vervolgd, omdat het grasduinen in politiesystemen voor priv├ęgebruik verboden is.

K. werkte bij het IRIS-team van de Dienst Bewaken en Beveiligen, dat vooronderzoek doet op locaties waar politici als Wilders of leden van het Koninklijk Huis een bezoek brengen. Hij was niet bij de persoonlijke fysieke beveiliging van Wilders betrokken. Vanwege de gevoeligheid van de informatie wil de officier van justitie dat delen van het proces achter gesloten deuren plaatsvinden.