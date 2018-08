Elf ondervoede kinderen gered uit trailer in New Mexico

De politie trof naast de elf kinderen ook vijf volwassenen aan. Onder hen waren twee zwaarbewapende mannen. Zij zijn gearresteerd.

De mannen waren in het bezit van een geladen AR-15, vier geladen pistolen en veel munitie. De wapens en munitie lagen in een kleine aanhangwagen die in de grond was begraven en met plastic was bedekt.

De politie was op zoek naar een van de mannen vanwege de ontvoering van zijn 3-jarige zoontje in Georgia. De peuter was niet een van de kinderen die in de woongroep werd gevonden.

Onder de volwassenen waren ook drie ondervoede vrouwen, vermoedelijk de moeders van de kinderen. De vrouwen werden aangehouden en verhoord, maar zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Noodkreet

Autoriteiten kwamen de woongemeenschap bij de grens met Colorado op het spoor, nadat iemand een bericht had doorgestuurd met daarin de tekst "We zijn uitgehongerd en hebben voedsel en water nodig".

Het is niet duidelijk hoelang de kinderen en volwassenen in deze armoedige omstandigheden hebben geleefd.