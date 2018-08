Syrië opent dodenlijsten: 'Het regime voelt zich nu zó sterk'

Door de macht die Assad nu in het land heeft, zullen tegenstanders van het het regime niet snel in opstand komen tegen de publicatie, is de verwachting. "Hoe groot de pijn ook is, ze houden hun mond", zegt Van der Steen. "Want je kunt deze stap eigenlijk zien als een dreigement: 'dit gebeurt er met tegenstanders van het regime'."

Toch noemt Van der Steen deze stap van Assad ook een beetje overmoedig. "De regering verstrekt nu zelf feiten die eventueel ooit, in de komende jaren, gebruikt kunnen worden in een internationale rechtszaak. Maar zover is het nog lang niet."

Opgehangen

In de beginjaren van de burgeroorlog, tussen 2011 en 2013, werden er veel tegenstanders van Assad opgepakt. Uit een rapport van Amnesty International uit 2016 blijkt dat de situatie in Syrische gevangenissen 'gruwelijk' is. In één van de grote gevangenissen in het land zouden sinds 2011 ruim 13.000 mensen zijn opgehangen.

"De Syrische overheid heeft dit tot nu toe altijd ontkend", zegt Van der Steen. "Maar nu komt het eigenlijk met de koude feiten naar buiten." Over de omstandigheden van de gestorven mensen worden verder geen officiële mededelingen gedaan.