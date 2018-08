Amerikaanse bank zette onterecht 400 huiseigenaren op straat

Door een computerfout bij de Amerikaanse bank Wells Fargo zijn tussen 2010 en 2015 honderden huiseigenaren in de Verenigde Staten onterecht op straat komen te staan.

In de toelichting op kwartaalcijfers schrijft de op twee na grootste bank van de VS dat er in 2010 een fout in zijn rekensysteem was geslopen. Dat systeem gebruikte de bank om de financiële situatie te berekenen van klanten die dreigden hun hypotheek niet meer te kunnen betalen.

In de VS kunnen sommige mensen voor wie de hypotheeklasten te zwaar dreigen te worden onder bepaalde omstandigheden aangepaste afspraken maken over de leningen, zodat ze niet op straat komen te staan.

Schadevergoeding

Om te berekenen of zij in aanmerking komen voor die regeling, gebruikte de bank een tool die hun financiële situatie beoordeelt. Maar door een fout ging die tool ervan uit dat de klanten heel hoge juridische kosten zouden maken. Dat was in werkelijkheid niet het geval.

De fout werd pas in 2015 hersteld. In de tussentijd konden 625 huiseigenaren onterecht niet van de regeling gebruik maken, omdat de tool van de bank hun financiële situatie door de fout verkeerd had ingeschat. Uiteindelijk moesten 400 mensen hun huis uit.

De bank heeft nu 8 miljoen dollar apart gezet om de getroffen klanten tegemoet te komen.