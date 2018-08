Verstandelijk beperkte Feyenoord-fan geslagen door PSV-aanhanger

Omdat verschillende mensen hadden gezien wat er was gebeurd, kon er snel een verdachte worden opgepakt. Er is ook aangifte gedaan. "We hebben overlegd met zijn zorgverleners of Ritchie dat wel aankon, maar die vonden het goed."

Geen pijn meer

Ritchie is na de wedstrijd nog door een arts gecontroleerd. Hij heeft niets gebroken. "Gelukkig had hij een dag later geen pijn meer. Ik denk dat het wel meevalt. We zijn wel bezorgd over de psychologische impact."

Of Theo in de toekomst nog met Ritchie naar voetbalwedstrijden gaat, weet hij niet. "Ik heb het ook nog niet aan Ritchie gevraagd, maar ik hoop dat hij fan blijft van voetbal als sport."