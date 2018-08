Zangeres Demi Lovato na overleven overdosis: 'Ik blijf vechten'

Demi Lovato werd twee weken geleden met een overdosis opgenomen in het ziekenhuis. De zangeres overleefde het en heeft nu voor het eerst iets aan de buitenwereld laten horen. "Ik wil God bedanken dat hij me heeft laten leven", schrijft Lovato op Instagram.

Lovato, bekend van nummers als Let It Go (van de film Frozen) en Tell me you love me, was voor de overdosis zo'n zes jaar nuchter. De zangeres was in het verleden verslaafd aan drugs en alcohol en daarvoor meerdere keren opgenomen in afkickklinieken. "Ik ben altijd transparant geweest over mijn omgang met een verslaving. Wat ik heb geleerd, is dat ziek zijn niet weggaat. Het is iets dat ik nog steeds moet overwinnen."