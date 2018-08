Hitte en droogte: tropische temperaturen en meer zoet water tegen verzilting

Een van die zwembaden die door de dorpsbewoners is gered is buitenbad De Horsten in het Groningse Musselkanaal. Burgers hebben het beheer overgenomen en ze hebben van de gemeente twee jaar gekregen om zich te bewijzen. Voor hen is de recordzomer meer dan welkom, vertelt Eltje Toutenhoofd van de beherende stichting. "Inmiddels hebben we 23.000 bezoekers gehad. Dat is fantastisch, als je het vergelijkt met vorige jaren."

Een topjaar dus, al wordt het zelfs nu niet meer zo druk als zo'n twintig, dertig jaar geleden. "Toen kwamen er soms meer dan 50.000 man per jaar. Dat redden we niet meer. Maar ik denk wel dat we met andere activiteiten en als we de verenigingen er bij gaan betrekken, het aantal bezoekers gaat stijgen."