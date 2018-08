Dodental aardbeving Lombok opgelopen tot 82

Het dodental van de aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok is verder gestegen naar 82. Dat hebben de autoriteiten op het eiland bekendgemaakt. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekendgemaakt, maar er wordt rekening gehouden met honderden.

Na de beving, die een kracht had van 7,0, zijn duizenden mensen uit hun huizen geƫvacueerd uit vrees voor naschokken. Het is nu ochtend op Lombok en de verwachting is dat de komende uren pas duidelijk wordt hoeveel schade de aardbeving heeft aangericht.

Tijdens en kort na de beving was er paniek onder inwoners en vakantiegangers. De beving werd ook gevoeld in delen van Java en op Bali, een populaire vakantiebestemming onder Nederlanders. Op de luchthaven van Bali schuilden mensen onder de tafels.

Onder de toeristen die de beving voelden waren ook Nederlanders. Op beelden die zijn gemaakt door een van hen is te zien hoe hotelgasten naar buiten rennen.