Hitte en droogte doen vlinderstand geen goed

De tuinvlindertelling die de Vlinderstichting elk jaar organiseert, heeft dit jaar een somber beeld laten zien. Per tuin werden gemiddeld acht vlinders geteld, tegen vijftien vorig jaar.

Vanwege het tienjarig jubileum van de stichting werd de telling dit jaar over tien dagen verspreid in plaats van een weekeinde. Hierdoor kwam het aantal vlinders met 29.447 stuks hoger uit, maar het gemiddelde ligt een stuk lager.

Verdord

Het aantal verschillende soorten vlinders per tuin kwam uit op 3,5. In 2017 waren dat er nog tussen de zeven en acht. De stichting denkt dat die daling te wijten is aan de extreme droogte en hitte. Vlinders houden van droogte, maar veel bloemen en planten waar ze op leven zijn verdord.

Het klein koolwitje werd met 17.049 het meest geteld, gevolgd door het groot koolwitje (9014). De atalanta, de afgelopen jaren het meeste geteld, werd nu 6402 keer gezien.