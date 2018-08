Opvang Nederlander op Lombok verwoest bij beving, nu dakloos met 80 kinderen

De aardbeving gebeurde nog maar een paar uur geleden, maar nu de kinderen slapen, denkt Fetter na over hoe het verder moet. Het eerste dat hij nodig heeft, is een tent. "Dan hebben we in ieder geval beschutting. Morgenochtend gaan we inventariseren wat nog een beetje bruikbaar is. Maar het ziet er niet best uit. Bij de opbouw hebben we hulp nodig, want als kleine stichting hebben we nauwelijks geld."

Tijdens het telefoongesprek komt er nog een naschok en beginnen een paar kinderen te huilen. "Dit was een hele flinke. Maar gelukkig liggen we in de open lucht en kan er niks op ons vallen."