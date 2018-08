Duizenden vissen leggen het loodje door warmte in Zwolle

In een vijver in een woonwijk in Zwolle zijn duizenden vissen doodgegaan door de warmte en droogte. De massale vissterfte werd vanochtend ontdekt.

Het gaat onder meer om voorn, brasem, baars en snoek. Oorzaak van de vissterfte is een gebrek aan zuurstof in het water.

De dode vissen worden door het waterschap en leden van een visvereniging in containers verzameld. De nog levende dieren worden door vrijwilligers met schepnetten en kruiwagens naar een plas in de buurt gebracht, meldt RTV Oost.

Zoveel dode vis in een keer komt niet vaak voor, zegt een woordvoerder van het waterschap. "Gelukkig niet. We proberen toch nog wat water erin te laten om het zuurstofgehalte wat te verhogen."