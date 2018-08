Twintig doden bij vliegtuigongeluk in Zwitserse Alpen

Bij het ongeluk met een historisch vliegtuig in de Zwitserse Alpen zijn alle twintig inzittenden om het leven gekomen, hebben de autoriteiten in een persconferentie bekendgemaakt.

Aan boord van het toestel waren elf mannen en negen vrouwen, in de leeftijd tussen 42 en 84 jaar oud. Een van de slachtoffers is afkomstig uit Oostenrijk, de rest komt uit Zwitserland. Ze hadden een pleziervlucht geboekt van Dübendorf naar Locarno en terug.

Het vliegtuig stortte gistermiddag neer op de flanken van de berg Piz Segnas, op een hoogte van 2540 meter.

Het vliegtuig is een Ju-52, een toestel dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door de Luftwaffe voor transporten en als bommenwerper. Later kwam het type ook voor in verschillende films.

De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. De autoriteiten zeiden dat er geen botsing in de lucht is geweest met een ander toestel of met bijvoorbeeld een kabel. Ook zijn er geen aanwijzingen dat het toestel in de lucht onderdelen heeft verloren.

Of de hitte een rol heeft gespeeld, zoals in media is gesuggereerd, wordt onderzocht.