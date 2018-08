Niet-verzekerde beschonken Rotterdammer rijdt zonder geldig rijbewijs en apk

Een 40-jarige Rotterdammer is gisteravond op een parkeerterrein in Zierikzee aangehouden, omdat hij dronken achter het stuur zat, geen geldig rijbewijs had en reed in een niet-verzekerde auto die geen geldige apk had.

De man trok de aandacht van de agenten toen hij met zijn bestelbus met hoge snelheid een parkeerterrein op reed. Hij remde met gierende banden, om vervolgens achteruit een parkeervak in te rijden. Twee agenten zagen de capriolen van de man en liepen naar de bus toe. Uit de auto kwam een sterke alcohollucht.

De Rotterdammer kon niet meer normaal op zijn benen staan en weigerde mee te werken aan een ademtest. Op het politiebureau werkte de man uiteindelijk wel mee aan de test. Daaruit bleek dat het alcoholpercentage in zijn bloed 3,5 keer te hoog was.