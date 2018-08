Akkerbouwer Bert heeft een dagtaak aan de droogte

Terwijl de droogte voorlopig nog lijkt aan te houden, begint voor boeren de tijd te dringen. Mais, aardappelen en andere gewassen zouden in een gewone zomer nu flink moeten groeien, maar de droogte gooit roet in het eten. In plaats daarvan zijn boeren nu dag en nacht in de weer om te redden wat er te redden valt.

We liepen een dag mee met akkerbouwer Bert Sloetjes, uit Halle in de Achterhoek. Met vijf sproei-installaties probeert hij meer dan 430 hectare aan aardappelen, waspeen, erwten, schorseneren, sperziebonen, tarwe, gerst en mais niet te laten verdrogen: