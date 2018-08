Historisch vliegtuig neergestort in Zwitserse Alpen

In de Zwitserse Alpen is een historisch vliegtuig neergestort. Er kunnen twintig mensen in het toestel, onder wie twee piloten. De autoriteiten hebben nog niets gezegd over het aantal inzittenden.

Het stortte gistermiddag neer op de flanken van de Piz Segnas, op een hoogte van 2540 meter. De berg ligt in het kanton Graubünden, in het oosten van het land.

Na het ongeluk werden twee civiele helikopters en drie helikopters van de Zwitserse reddingsdienst Rega ingezet. Een deel van het luchtruim werd afgesloten. Nadat het neergestorte vliegtuig was gevonden, is het de hele nacht bewaakt. De politie heeft aangekondigd vanochtend om 09.00 uur met meer informatie te komen.

Hollywood

De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. In Zwitserse media wordt de hitte als een van de mogelijke oorzaken genoemd. Het vliegtuig was opgestegen in Tenero, in het kanton Ticino en had rond 17.00 uur moeten landen in Dübendorf, in kanton Zürich. Het vliegtuig werd gebruikt voor 'belevingsvluchten'.

Het vliegtuig is een Ju-52, ook 'Tante Ju' genoemd. In de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Luftwaffe gebruikt als transportvliegtuig en ook als bommenwerper. Het model is later ook gebruikt in verschillende Hollywood-films, zoals Where Eagles Dare met Clint Eastwood (1968) en, recenter, in de oorlogsfilm Valkyrie met Tom Cruise (2008).

Eerder op de dag stortte in Zwitserland, in het kanton Nidwalden, ook een vliegtuigje neer. Een familie met twee kinderen kwam daarbij om het leven.