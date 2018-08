Veel gewonden bij betogingen in hoofdstad van Bangladesh

In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn minstens 25 betogers gewond geraakt toen de politie protesten neersloeg. Agenten gebruikten de wapenstok en traangas tegen de duizenden studenten. Studenten gooiden met stenen naar de politie.

Studenten gaan al bijna een week dagelijks de straat op om te betogen voor betere verkeersveiligheid en de berechtiging van wegpiraten. Aanleiding is de dood van twee studenten die vorige week zondag werden aangereden door een roekeloze buschauffeur.

Straatrace

De buschauffeur hield een straatrace met een andere bus in een poging elkaar passagiers afhandig te maken, een gewone praktijk in Dhaka. Daarbij reden ze twee studenten dood. Een andere bus reed gisteren een motorrijder dood. De bus werd daarna door een woedende menigte in brand gestoken.

In Bangladesh komen volgens de WHO jaarlijks 20.000 mensen in het verkeer om het leven. Bij de protesten van de afgelopen week hebben studenten kruispunten geblokkeerd en automobilisten aangehouden om te controleren of ze een rijbewijs hadden. Ook ministers en rechters werden zo 'gecontroleerd'. De acties hebben de stad van 10 miljoen inwoners lamgelegd.