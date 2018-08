Wake voor dode varkens Didam: 'Laat dieren niet stikken'

De actiegroep Burning Souls heeft vanmiddag een wake gehouden voor de 2500 varkens die dinsdag omkwamen bij een stalbrand in Didam. De tientallen actievoerders droegen borden en spandoeken met zich mee met teksten als "Laat dieren niet stikken", "Stop bio-industrie" en "Rust zacht slachtoffers, we zullen jullie niet vergeten.

Burning Souls komt in actie na elke stalbrand in Nederland. Na de brand in de twee stallen in Didam wilde de actiegroep aanvankelijk in de buurt demonstreren. Maar dat leidde tot protest. Een van de mensen van Burning Souls werd zelfs met de dood bedreigd, vertelt ze aan de De Gelderlander.

Toen bleek dat een aantal inwoners van het dorp een tegendemonstratie plande, week Burning Souls op verzoek van de gemeente uit naar een locatie aan de andere kant van Didam. Volgens Omroep Gelderland was er vanmiddag wel een tegendemonstratie, maar waren er verder geen problemen.

Zwarte vlokken dwarrelen

De oorzaak van de stalbrand in Didam is volgens de Veiligheidsregio niet te achterhalen. De brand leidde tot veel overlast. Didammer Peter de Veer (60) zei bij Omroep Gelderland: "We wonen binnen een kilometer van de brandende schuur. Mijn vrouw heeft last van tranende ogen. Zwarte vlokken dwarrelen hier door de lucht en komen in de tuin terecht. Het is hier niet te harden. Die troep stinkt ook. Onze ramen en deuren zijn potdicht."

De veiligheidsregio zegt dat in de omgeving delen van de golfplaten dakbedekking van de stallen zijn 'geland', maar dat er geen asbestdeeltjes zijn vrijgekomen.