Regen bij 48,3 graden Celsius, Californië claimt een record

In de plaats Imperial, in het zuiden van Californië, is -naar nu bekend is geworden- op 24 juli regen gevallen bij 48,3 graden Celsius. Daarmee denkt Imperial de heetste regenbui ooit te hebben geregistreerd. Een inwoner van Imperial zei dat het moeilijk was om buiten te ademen en dat hij een druk op de borst voelde.

Volgens Amerikaanse weerkundigen was de meeste regen al verdampt voordat die de aarde bereikte, maar sporen van de neerslag zijn toch in de regenmeter beland. De luchtvochtigheid was op dat moment met 11 tot 15 procent erg laag. Het vorige hete-regenrecord stamt van augustus 2012, toen in Needles, ook in Californië, bij 46 graden regen viel.

Het is weer een voorbeeld van de reeks weerrecords die wereldwijd worden gebroken. In Japan was het 23 juli het heetst met 41,1 graden, in Algerije was het op 5 juli met 51,3 graden het heetst ooit gemeten in Afrika en in Europa verwachten Spanje en Portugal vandaag ook hitterecords te breken.