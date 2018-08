Tot vijf uur vertraging in Zuid-Frankrijk: 'Vertrek morgen'

Inmiddels hebben ook de reizigers voor de Mont Blanctunnel en de Frejustunnel te maken met extra reistijd die kan oplopen tot een uur.

Om 12.30 uur stond er 700 kilometer file in Frankrijk. Vorig jaar stond op de eerste Zwarte Zaterdag 857 kilometer file. Pas laat in de avond zal de rust op de meeste wegen terugkeren. De ANWB adviseert reizigers pas morgen te vertrekken.

Italië, Duitsland en Oostenrijk

Ook in andere vakantielanden is het druk op de weg. Zo bedraagt de wachttijd op de A2 bij de Gotthardtunnel in beide richtingen ongeveer een half uur. Ook richting de Adriatische kust is het erg druk. Meer in het noorden, tussen het Belgische Namen en Luxemburg, hebben reizigers 20 minuten vertraging.

Uit Italië terugkerende reizigers moeten op de A22 tussen Verona en Bolzano rekening houden met ruim een uur vertraging. In Duitsland is de extra reistijd op de A1 en A7 tussen Bremen en de Nederlandse grens mogelijk vier uur. Op de A7 staan ook richting Denemarken lange files.

Ook bij de Duits-Oostenrijkse grens is het druk: op de B179 op de Fernpas is de wachttijd in beide richtingen ongeveer drie kwartier. Terugkerend verkeer heeft op de A10 tussen Salzburg en München 45 minuten vertraging.