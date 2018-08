Tele2-klanten in het buitenland al een dag zonder bereik

Vanochtend meldde Tele2 op zijn website dat de oplossing was gevonden. Om 13.06 uur verscheen de mededeling dat "we bezig zijn om al het verkeer via roaming te herstellen. Helaas kunnen we nog niet aangeven wanneer de werkzaamheden zijn afgerond".

Tele2 is de kleinste van de vier grote providers van mobiele telefonie in Nederland, met een marktaandeel in het eerste kwartaal van ongeveer zes procent.