Inspectie deed al vanaf 2016 onderzoek naar VMBO Maastricht

De onderwijsinspectie deed al jaren onderzoek naar het VMBO Maastricht, waar geen van de 354 leerlingen dit jaar eindexamen had mogen doen.

Sinds 2016 kwamen er 25 klachten binnen van leerlingen en ouders en drie meldingen van inspecteurs, blijkt uit interne inspectiedocumenten die dagblad De Limburger kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Het was al bekend dat het schoolbestuur en de onderwijsinspectie eind 2016 al op de hoogte waren van problemen met schoolexamens. Nu blijkt dat de inspectie ook onderzoeken deed en afspraken maakte.

De klachten gingen bijna allemaal over het uitvallen van lessen en de achterstanden die leerlingen daardoor opliepen. In december vorig jaar waren er nog steeds klachten over lesuitval. De scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) moest vanaf toen maandelijks rapporteren over de lestijd.

Klokkenluider

Uiteindelijk hoorde de inspectie afgelopen juni van een klokkenluider dat er iets goed mis was. Daarop begon zij het recentste onderzoek en kwam erachter dat de laatstejaars schoolexamens bij één of meer vakken onvolledig hadden afgerond.

Ook blijkt uit het rapport dat het vmbo-basis van het Sint-Maartenscollege, een van de scholen die onder de koepel vallen, al in januari 2016 zwak was. In juni dit jaar was de afdeling dat nog steeds.

Mbo-opleiding

De gezakte eindexamenleerlingen op het VMBO Maastricht doen hersteltoetsen om alsnog hun diploma's te kunnen halen. Dertig van de 354 leerlingen hoeven dit niet te doen, twintig zijn definitief gezakt.

De meeste leerlingen kunnen al wel beginnen aan een mbo-opleiding, ook als ze hun schoolexamens nog niet allemaal hebben gehaald.