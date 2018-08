Toch op reis op Zwarte Zaterdag: zij trotseren de files

De Franse verkeersdienst is klaar voor de drukste dag van het jaar. Op deze Zwarte Zaterdag volgen we verschillende gezinnen, broers, zussen en vrienden op reis naar hun vakantiebestemming. Zij trotseren de files op de Route de Soleil en andere snelwegen.

De eerste files: genoeg drinken en onthaasten

Veel mensen die ondanks alle waarschuwingen toch vandaag naar hun vakantiebestemming rijden, zijn al gisteravond of vanochtend vroeg vertrokken. In Nederland en België was het toen nog rustig, vertelt Ria Koeijvoets uit Overijssel. Zij stapte met haar man en zoon om 03.30 uur in de auto richting Normandië en heeft tot dusver nauwelijks vertraging gehad.

Dineke Baan uit Vriezenveen vertrok gisteravond al met haar broers richting de Côte d'Azur. Afgelopen nacht was het rustig, maar vanochtend vroeg begonnen vanaf Lyon de eerste files. Inmiddels rijden ze stapvoets door Zuid-Frankrijk. "De reis gaat wel wat langer duren", zegt ze. Ze is nog steeds vol goede moed. "We hebben drinken genoeg en geen haast. Mijn broer is al een half jaar bezig met onthaasten, dus dat komt goed van pas."