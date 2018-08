'Consument wil met deze hitte niet lang in de keuken staan'

Maaltijdsalades - vooral met fruit, vis en kip - maar ook stokbrood, karnemelk, ijsjes, water, komkommer en sla. In de supermarkt zien ze aan de verkoopcijfers van deze producten dat er iets aan de hand is: een hittegolf. En dan gaan mensen opeens anders eten.

"Consumenten hebben behoefte aan lichte, makkelijke maaltijden waarvoor zij niet te lang in de keuken hoeven te staan", zegt een woordvoerder van supermarkt Jumbo. Niet alleen salades worden meer verkocht, maar ook verse soep als gazpacho en verse seizoensmaaltijden. Ook kopen klanten veel voor de barbecue, verse sappen en (gesneden) fruit.

Ook bij Plus zien ze de laatste weken een enorme vraag naar kant-en-klaarmaaltijden. "Sowieso is er een stijging van producten waarmee klanten makkelijk iets op tafel zetten, zoals voorgesneden sla-soorten."

De 'hittegolf-top 5' van Albert Heijn ziet er als volgt uit: 1) stokbrood, 2) ijsjes, 3) witte en bruine broodjes, 4) ijsblokjes en op 5 komkommer.

Thuisbezorgd

Je zou denken dat Thuisbezorgd.nl het ook enorm druk heeft, maar dat valt tegen. "Als het mooi weer is, en droog, zitten de mensen liever bij de barbecue in de tuin of ze gaan op een terras iets lekkers eten", zegt een woordvoerder. "Wij moeten het meer hebben van regen en kortere dagen in de herfst- en wintermaanden."

Bij bezorgdienst Deliveroo zien ze in de laatste twee weken een omzetstijging in sappen (50 procent meer), ijs (+35 procent) en pizza's margherita (+20 procent).

Razend druk

Bij het bedrijf Vezet in Warmenhuizen weten ze er ook alles van, dat consumenten anders eten. Dat bedrijf maakt alle kant-en-klaarmaaltijden voor Albert Heijn en (deels) Delhaize. Ze werken zich al weken uit de naad. "Zo'n 20 uur per etmaal wordt er geproduceerd, en nóg is het bijna niet genoeg", zegt productiemanager Wobbe Veenstra toch een beetje verbaasd.

De vraag is enorm: full-time werk voor 800 vaste krachten en bijna 500 uitzendkrachten. "Het is best moeilijk om het allemaal voor elkaar te krijgen, want het is natuurlijk gewoon vakantie. En juist in die vakantie is het razend druk, dus we moeten genoeg handen hebben om het werk allemaal te doen."

Niet zo gezond

En dat veel maaltijdsalades volgens de Consumentenbond helemaal niet zo gezond zijn, kan de Nederlander blijkbaar niet deren. De bond wijst op het hoge aantal calorieën: soms wel 700, 800 (te vergelijken met bijna drie grote gevulde koeken). En dat komt niet door de sla of de komkommer, maar door bijvoorbeeld geitenkaas, noten en een portie dressing.

Veenstra kent de discussie en is het er "natuurlijk" niet mee eens. "Samen met onze klant hebben we de afgelopen jaren al diverse stappen gezet. Zoutreductie, suikerreductie en natuurlijk de vermindering van het aantal calorieën. En ik durf te stellen: met elke verbetering wordt de maaltijd weer gezonder."