Elf mensen vermoord in Mexicaanse grensstad

In een huis in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn de lichamen gevonden van elf mensen. Het zijn acht mannen en drie vrouwen, die volgens een lokale krant allen waren opgehangen.

De politie weet nog niet wie de slachtoffers zijn, noch waarom en door wie ze zijn vermoord. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het mogelijk om drugsgerelateerd geweld.

De lokale krant schrijft verder dat twee mannen van in de 20 die onder de doden zijn het eigenlijke doelwit van de moordaanslag waren. Zij zouden bij een bende horen.

Ciudad Juárez ligt op de grens met de Verenigde Staten. De stad is een van de gewelddadigste in Mexico. Vanwege de ligging is het een belangrijk handelscentrum voor drugsbendes.