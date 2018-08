Onderzoek naar gebruik chroom-6 in gevangenissen

Het RIVM onderzoekt of ook gedetineerden en medewerkers van gevangenissen zijn blootgesteld aan gevaarlijke doses chroom-6. Minister Dekker heeft dat geantwoord op Kamervragen van de SP.

In verschillende gevangenissen werkten gedetineerden met tuinhout dat was bewerkt met verf die chroom-6 bevatte. Er werden onder meer schuttingen van gemaakt.

De verf met de kankerverwekkende stof mag gebruikt worden als mensen de juiste voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het gebruik van handschoenen en een goede afzuiginstallatie. In de gevangenis in Ter Apel was dat niet altijd het geval, bleek uit een uitgelekt onderzoek.

Hoogeveen

Verder heeft een medewerker van de inmiddels gesloten gevangenis in Hoogeveen zich bij het ministerie gemeld met gezondheidsklachten, meldt RTV Drenthe. Het RIVM onderzoekt of die klachten worden veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6.

Behalve in Ter Apel en Hoogeveen werd ook in Vught, Leeuwarden, Middelburg en de inmiddels gesloten gevangenis in Breda met chroom-6 gewerkt. Uit voorzorg wordt het met chroom-6 bewerkte hout niet meer gebruikt.

NAVO

Eerder werd bekend dat personeel van het ministerie van Defensie jarenlang onder onveilige omstandigheden met chroom-6-verf werkte. Dat gebeurde in opslag- en onderhoudsdepots van de NAVO. Tientallen mensen werden ernstig ziek.

Defensie bood onlangs excuses aan voor de kwestie. Slachtoffers en hun nabestaanden krijgen een schadevergoeding aangeboden die varieert van 5000 tot 40.000 euro.