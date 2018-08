Levenslange gevangenisstraffen om aanslag Ankara in 2015

Negen verdachten van betrokkenheid bij een aanslag in Ankara in 2015 zijn tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. Met een dodental van meer dan honderd was het de dodelijkste aanslag ooit in Turkije. Twee zelfmoordterroristen, die waarschijnlijk bij een Turkse cel van Islamitische Staat hoorden, bliezen zichzelf op bij een betoging.

De aanslag werd gepleegd vlak bij het grootste treinstation van de stad. Daar zou net een demonstratie beginnen die werd georganiseerd door vakbonden en andere organisaties. Op de betoging kwamen veel aanhangers van de pro-Koerdische politieke partij HDP af.

De negen hadden banden met IS en werden tot levenslang veroordeeld voor schending van de grondwet, moord en poging tot moord. Ook negen andere verdachten stonden terecht. Zij kregen kortere celstraffen opgelegd vanwege deelname aan een terroristische organisatie.