Drentse politie zoekt eigenaren van gestolen grafornamenten

De politie zoekt naar de eigenaren van tientallen grafornamenten die zijn gestolen van begraafplaatsen in Emmen en Erica. Er zijn foto's vrijgegeven van de versierselen, in de hoop dat eigenaren zich melden.

Twee mannen van 28 en 31 jaar uit Schoonebeek zijn in de zaak opgepakt op verdenking van heling, meldt RTV Drenthe. De twee kwamen in beeld toen een opkoper argwaan kreeg en de politie belde. Of ze ook schuldig zijn aan grafschennis en vernieling is nog niet duidelijk.

Een aantal spullen zijn terug bij de eigenaren, maar het is nog niet gelukt om alles terug te geven. Volgens de politie komt dat doordat de ornamenten vernield zijn. Op Facebook heeft de politie een oproep gedaan.