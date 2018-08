Maastrichtse vindt stukjes handschoen en 'rode substantie' in frisdrank

Een vrouw uit Maastricht dronk vorige week een glas frisdrank uit een fles Finley, van Coca-Cola. Toen ze de fles terugzette in de koelkast zag ze er opeens iets in drijven: dat bleken volgens haar twee vingertopjes van een latex handschoen. En dat was niet alles. Toen ze beter keek, zag ze ook een rode, ondefinieerbare substantie op de bodem van de fles.

"Ik schrok me dood", vertelt de vrouw aan de NOS. "Ik ben meteen mijn mond gaan spoelen." Ze besloot met haar man direct naar de supermarkt te rijden waar ze twee flessen van de frisdrank met limoen en vlierbloesemsmaak gekocht hadden. "We wilden direct checken of niemand anders gevaar liep. Stel dat dit bloed bleek te zijn en het in meerdere flessen zou zitten."

De supermarkt waar de flessen werden gekocht, een Plus in Maastricht, bevestigt de rare substantie in de fles. "Het was een heel aparte kleur", zegt een medewerker. Ook de stukjes latex handschoen hebben ze gezien.