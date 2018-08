Zweedse politie schiet down-patiënt dood die zwaaide met speelgoedwapen

De moeder van de man liet vandaag van zich horen in de Zweedse krant Expressen. Ze zei dat haar zoon, die niet alleen down had maar ook autistisch was, net was opgegeven als vermist. Hij was een paar uur eerder van huis weggelopen. Ze kon zich niet voorstellen dat haar zoon dreigend overkwam op de agenten. "Hij was de liefste persoon van de wereld."

Hij had wel moeite met communiceren en kon volgens zijn moeder alleen "mama, mama", zeggen. De politiechef van Stockholm erkende vandaag dat het incident "tragisch" was voor alle betrokkenen.