Rotterdammer opgepakt voor zware mishandeling bij Belgisch concert

De Rotterdamse politie heeft een 52-jarige man opgepakt vanwege een zware mishandeling op een concert van dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike in Antwerpen afgelopen december. Het Belgische slachtoffer raakte in coma door de klap.

Belgische en Nederlandse opsporingsprogramma's besteedden aandacht aan de mishandeling in het Sportpaleis, waaraan een ruzie vooraf zou zijn gegaan. In Opsporing Verzocht was te zien hoe een gespierde, lange man met ontbloot bovenlijf een andere man slaat, die daardoor achterover valt.

Levensgevaar

Het slachtoffer, een 28-jarige man, raakte bewusteloos door de klap. Hij liep een hersenbloeding en een schedelbreuk op, en in het ziekenhuis raakte hij in coma. Hij verkeerde een aantal dagen in levensgevaar.

Het slachtoffer, dat op het punt stond te trouwen, vertelde in april dat hij de klap nog niet te boven was. Het Belgische opsporingsprogramma Faroek meldt bovendien dat hij arbeidsongeschikt is geraakt, constant hoofdpijn heeft, zijn smaak- en reukzin is kwijtgeraakt en regelmatig wegzakt.

Herkend

Er kwamen via de opsporingsprogramma's verschillende anonieme tips binnen. Een van die sporen leidde naar Rotterdam. De verdachte werd uiteindelijk herkend door leden van de Rotterdamse politie.

De zaak is nog onder de Nederlandse rechter, die binnenkort zal besluiten of de verdachte wordt uitgeleverd aan Belgiƫ.