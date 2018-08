Minstens 25 doden bij zelfmoordaanslag moskee Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag in een sjiitische moskee in Afghanistan zijn zeker 25 mensen omgekomen. Minstens 23 mensen raakten gewond. De aanslagpleger blies zichzelf op in de moskee in Gardez, hoofdstad van de oostelijke provincie Paktia.

Volgens een woordvoerder van het provinciebestuur wist de aanslagpleger via een zijdeur de moskee binnen te komen. Het gebedshuis zat vol met mensen die waren samengekomen voor het vrijdagmiddaggebed.

Islamitische Staat

De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Afghaanse tak van Islamitische Staat heeft in het gebied eerder aanslagen gepleegd op sjiitische moskeeën. IS en de Taliban plegen veel aanslagen in Afghanistan.

Volgens de VN kwamen de eerste zes maanden van dit jaar 1692 burgers om het leven bij gevechten en aanslagen in Afghanistan. Dat is het hoogste aantal sinds in 2009 werd gestart met het registeren van het aantal burgerdoden.