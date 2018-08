Drugscrimineel Tommy van der S. op internationale opsporingslijsten

De voortvluchtige drugscrimineel Tommy van der S. wordt nu internationaal gezocht. Hij staat op de Europe's Most Wanted-lijst en de site van Interpol.

Van der S. is waarschijnlijk in Spanje. Vorige week vroeg de Nederlandse politie toeristen in Barcelona en langs de zuidkust naar hem uit te kijken.

Hij stond toen met foto op de Nationale Opsporingslijst van de politie. Er kwamen acht tips binnen, maar die hebben niet geleid tot zijn aanhouding. Sinds vandaag probeert de politie meer toeristen te bereiken met een gerichte online-advertentie.

Negen jaar cel

De 36-jarige Van der S. werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot negen jaar cel voor drugshandel, witwassen en mishandeling. Hij was op de vlucht geslagen, nadat hij een tip had gekregen van politiemol Mark M. Die laatste werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, vanwege veelvuldig lekken naar criminelen.

"Het gebeurt niet vaak dat we een internationaal opsporingsbevel uitvaardigen, het is een behoorlijke inbreuk op iemands privacy", zegt politiewoordvoerder Thomas Aling. "Maar we vinden het een groot vergrijp."