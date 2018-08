Bedrijf krijgt schadevergoeding wegens sluiting Merwedebrug

Van de 50 bedrijven die een schadeclaim indienden bij Rijkswaterstaat vanwege de sluiting van de Merwedebrug, krijgt er één een vergoeding, meldt Omroep Brabant.

De Merwedebrug op de A27 tussen Gorinchem en Werkendam was in 2016 drie maanden dicht voor vrachtwagens, omdat er haarscheurtjes waren ontdekt in de draagconstructie. Transportbedrijven moesten omrijden, wat ze extra geld kostte. Volgens ondernemersvereniging Evofenedex gaat het om een schadebedrag van in totaal 33 miljoen euro.

Rijkswaterstaat keert alleen uit als een transporteur kan bewijzen dat de schade ten minste 5 procent van de jaaromzet bedraagt. Eén bedrijf krijgt nu dus daadwerkelijk een deel van zijn schade vergoed. Rijkswaterstaat wil om privacyredenen niet zeggen welk bedrijf dat is en hoe hoog de schadevergoeding is.

Ondernemersvereniging Evofenedex betreurt het dat de overheid slechts één gedupeerde tegemoetkomt. "Je kunt vraagtekens zetten bij de ruimhartigheid van het Rijk", aldus een woordvoerder. De vereniging vindt dat de compensatieregeling tegen het licht moet worden gehouden.