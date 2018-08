Vrijwilligers gezocht: FC Emmen gaat de eredivisie in

Wubbels kijkt enorm uit naar het nieuwe seizoen. "Eindelijk komen Ajax, Feyenoord en PSV bij ons op bezoek", zegt hij trots. Maar de meeste fans bij stadion De Oude Meerdijk hebben niet de illusie dat Emmen meteen meedingt om de kampioensschaal. "We gaan voor het beste en dat is een seizoen overleven", zegt iemand. Een ander wil zo veel mogelijk genieten. "Al halen we nul punten."

Bijkomend voordeel van promotie naar de eredivisie is dat de supporters voor uitwedstrijden vaak minder ver hoeven te reizen. "Het is leuk dat het allemaal weer in de buurt is. Vorig jaar was de dichtstbijzijnde uitwedstrijd in Almere, op anderhalf uur rijden. Nu kunnen we lekker naar Groningen." Ook Zwolle, Heerenveen en Almelo liggen op minder dan een uur van Emmen.