Heineken steekt miljarden in grootste brouwer van China

Heineken koopt voor 2,7 miljard euro een belang van 40 procent in de grootste bierbrouwer van China, CR Beer. De brouwerijen die Heineken nu in dat land heeft worden ondergebracht bij CR Beer.

China is de grootste biermarkt ter wereld en Heineken wil er graag meer betekenen. Het merk Heineken is er niet groot. Door samen te werken met de Chinezen hoopt Heineken te kunnen groeien.

Het bekendste bier van de Chinese partner is het merk Snow Beer. Dat merk was eerder in handen van concurrent SABMiller, maar die verkocht het om goedkeuring te krijgen voor de fusie met AB Inbev. Heineken gaat proberen de Chinese bieren ook elders in de wereld aan de man te brengen.