Wekdienst 3/8: zeven EK's tegelijk en tall ships in Harlingen

Goedemorgen! Vandaag beginnen in Berlijn en Glasgow de Europese kampioenschappen, een toernooi met zeven sporten. Ook is er opnieuw topoverleg over de brexit en kunnen zeilliefhebbers zich in Harlingen vergapen aan tall ships.

Het wordt opnieuw een flink zonnige en zeer warme dag, met maxima rond 29 graden in de kustprovincies tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. In het weekend wordt het minder warm, met zaterdag rond 29 graden en zondag rond 25 graden.