Mnangagwa op voorsprong in presidentsverkiezingen Zimbabwe

Zittend president Emmerson Mnangagwa (75) staat op voorsprong in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen van Zimbabwe. De kiescommissie van het Afrikaanse land maakte bekend dat hij in vijf van de tien provincies de meeste stemmen kreeg. Oppositieleider Nelson Chamisa (40) kreeg in vier provincies de meeste stemmen.

Van een provincie was de uitslag nog niet binnen. Die komt later vannacht. Chamisa won ruim in hoofdstad Harare. Mnangagwa kreeg zoals verwacht de meeste stemmen op het platteland. In sommige provincies, zoals in het oostelijk gelegen Manicaland, was het verschil tussen Chamisa en Mnangagwa slechts 3491 stemmen.

Mnangagwa kreeg vooralsnog 2,15 miljoen stemmen tegenover 1,93 miljoen voor Chamisa. Er is een meerderheid van 50 procent van de stemmen nodig om direct de verkiezingen te winnen. Anders volgt op 8 september een tweede ronde.

Rumoerig

De huidige verkiezingen zijn de eerste in Zimbabwe sinds het leger in november de hoogbejaarde president Robert Mugabe na een regeerperiode van bijna dertig jaar afzette en hem verving door Mnangagwa.

De verkiezingen verliepen rumoerig, met name door het late bekendmaken van de uitkomst van de presidentsverkiezingen. Bij confrontaties tussen veiligheidstroepen en aanhangers van Chamisa kwamen gisteren zeker zes mensen om het leven.

In hoofdstad Harare heerste vandaag een grimmige sfeer. Het leger patrouilleerde door de straten en de oproerpolitie bewaakte het hotel waar de kiescommissie zetelt. De politie viel het kantoor van oppositiepartij MDC binnen. Daarbij werden zeker achttien personen gearresteerd.

Fraude

De uitslag van de gelijktijdige parlementsverkiezingen waren gisteren al wel vroeg bekend. Die werden met overmacht gewonnen door de partij van Mnangagwa, Zanu-PF. De regeringspartij veroverde de tweederdemeerderheid in het parlement die nodig is om grondwetswijzigingen door te kunnen voeren.

De oppositie verdenkt Mnangagwa van verkiezingsfraude. Zo zouden bij zeker een vijfde van alle stemlokalen de uitslagen niet zijn opgehangen, iets dat volgens de voorschriften wel moest.

De EU-verkiezingswaarnemers meldden gisteren dat er bij de verkiezingen nooit sprake is geweest van "een compleet eerlijk speelveld". Hoewel de verkiezingen in het land aanmerkelijk vrediger en beter verliepen dan die in het verleden, was er alsnog sprake van intimidatie van kiezers, bevooroordeelde media en wantrouwen in de kiescommissie.