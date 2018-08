Stille tocht voor omgekomen Koen van Keulen in Soest

Met een stille tocht die onder andere langs zijn ouderlijk huis in Soest ging, hebben zo'n 150 vrienden en bekenden vanavond de laatste eer bewezen aan Koen van Keulen.

De 17-jarige jongen kwam bijna twee weken geleden om het leven na een avondje stappen met zijn broer en vrienden bij het Gardameer in Italië. Hij was vier dagen vermist voordat hij op maandag 23 juli in een greppel werd gevonden. De Italiaanse politie vermoedt dat hij uit veiligheidsoverwegingen aan de achterkant van de vangrail langs de weg liep en de greppel in het donker niet heeft gezien.

Echt stil

Volgens RTV Utrecht liepen vrienden, medescholieren van het Baarnsch Lyceum en bekenden vanavond mee met de tocht, die volgens aanwezigen "echt stil" bleef. Ook de burgemeesters Metz van Soest en Roëll van Baarn waren bij de tocht aanwezig.

Morgen wordt Van Keulen begraven. Ook in het Italiaanse dorpje Pacengo wordt dan stilgestaan bij zijn dood. Er wordt een menselijke keten gevormd langs de weg waar Koen zijn noodlottige val maakte.